Число социальных предприятий Московской области превысило 600

Московская область стала лидером среди российских регионов по количеству социальных предприятий.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству.

Отмечается, что число соцпредприятий в Подмосковье составляет 634.

В свою очередь, интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что 171 предприниматель Московской области получит субсидии на компенсацию затрат на приобретение и лизинг оборудования.

Всего на участие в конкурсном отборе на предоставление различных мер финансовой поддержки субъектам МСП было получено 836 заявок.