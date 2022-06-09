Число социальных предприятий Московской области превысило 600

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Московская область стала лидером среди российских регионов по количеству социальных предприятий.
Число социальных предприятий Московской области превысило 600
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству.

Отмечается, что число соцпредприятий в Подмосковье составляет 634. 

В свою очередь, интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что 171 предприниматель Московской области получит субсидии на компенсацию затрат на приобретение и лизинг оборудования.

Всего на участие в конкурсном отборе на предоставление различных мер финансовой поддержки субъектам МСП было получено 836 заявок.

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