Специалист в сфере туризма Шелехова дала советы по покупке авиабилетов

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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что стоимость авиабилетов может меняться в зависимости от времени года, дня недели и других показателей.
Специалист в сфере туризма Шелехова дала советы по покупке авиабилетов
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом она сообщила в разговоре с «Известиями».

В сервисе проанализировали, как менялась стоимость билета на самолёт с вылетом в июне 2021 года по 10 наиболее популярным внутренним направлениям в зависимости от времени поиска.

Так, дешевле всего стоили билеты с вылетом в июне, если пассажир искал их за 8—14 дней до полёта (средняя цена на человека в одну сторону составила 2,8 тыс. рублей).

Чуть дороже (2,82 тыс. рублей) стоил билет, приобретённый за 4—7 дней до поездки. Тем, кто приобретал билеты день в день, нужно было бы заплатить 4810 рублей.

Кроме того, на стоимость билета влияет и день недели, в который предполагается вылет. Дороже всего совершать перелёты в понедельник (средняя цена июня прошлого года ― 3,4 тыс. рублей), воскресенье (3,35 тыс. рублей) и пятницу (3,26 тыс. рублей).

Ранее директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказалась об электронных путёвках.

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