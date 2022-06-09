ВЦИОМ: россияне назвали главные заслуги Петра I

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Россияне назвали главные заслуги Петра I. Это возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
ВЦИОМ: россияне назвали главные заслуги Петра I
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает РИА Новости.

«Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России. Прежде всего речь идёт о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%)», — отмечает ВЦИОМ.

Респонденты вспомнили и о военных победах, в том числе о Полтавской битве, о развитии экономики и укреплении государственности, культурном развитии и росте авторитета Российской империи на международной арене.

«Для представителей более старшего поколения большее значение имеют его вклад в укрепление государственности и технологическое развитие страны, развитие армии и флота. В то же время молодёжь, с рождения включённая в глобальную информационную сеть, чаще воспринимающая себя в качества «граждан мира», особо выделяет выстраивание культурных и экономических связей с европейскими странами», — заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.

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