ВЦИОМ: россияне назвали главные заслуги Петра I

Россияне назвали главные заслуги Петра I. Это возрождение армии и флота, а также сотрудничество с Европой и основание Санкт-Петербурга, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Спустя 350 лет со дня рождения Петра Великого россияне говорят, что его достижения значительно повлияли на судьбу России. Прежде всего речь идёт о возрождении армии и флота (36%), сотрудничестве с Европой (13%) и основании города на Неве (9%)», — отмечает ВЦИОМ.

Респонденты вспомнили и о военных победах, в том числе о Полтавской битве, о развитии экономики и укреплении государственности, культурном развитии и росте авторитета Российской империи на международной арене.

«Для представителей более старшего поколения большее значение имеют его вклад в укрепление государственности и технологическое развитие страны, развитие армии и флота. В то же время молодёжь, с рождения включённая в глобальную информационную сеть, чаще воспринимающая себя в качества «граждан мира», особо выделяет выстраивание культурных и экономических связей с европейскими странами», — заявила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.