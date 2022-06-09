Интернет-технолог Прохоров оценил представленные на презентации Apple новинки

Интернет-технолог, соучредитель интернет-агентства Reputation Lab Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал презентацию новинок от Apple.

Компания представила обновлённую операционную систему iOS 16, а также MacBook на обновлённом процессоре M2.

«Конечно, обновления есть, они хорошие. Если мы говорим о презентации, которая прошла, то это скорее именно шлифовка. С одной стороны, экран блокировки. Приятно? Да. Революция? Нет. В MacBook тоже нет ничего такого инновационного. Я думаю, что технику Apple нужно судить всё-таки по релизам мобильных телефонов. На данный момент какого-то невероятного ноу-хау не произошло», — отметил Прохоров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок.