Интернет-технолог Прохоров оценил представленные на презентации Apple новинки

Короткая ссылка
Интернет-технолог, соучредитель интернет-агентства Reputation Lab Никита Прохоров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал презентацию новинок от Apple.
Интернет-технолог Прохоров оценил представленные на презентации Apple новинки
  • AP
  • © Noah Berger

Компания представила обновлённую операционную систему iOS 16, а также MacBook на обновлённом процессоре M2.

«Конечно, обновления есть, они хорошие. Если мы говорим о презентации, которая прошла, то это скорее именно шлифовка. С одной стороны, экран блокировки. Приятно? Да. Революция? Нет. В MacBook тоже нет ничего такого инновационного. Я думаю, что технику Apple нужно судить всё-таки по релизам мобильных телефонов. На данный момент какого-то невероятного ноу-хау не произошло», — отметил Прохоров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить