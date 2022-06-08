В Тверской области вручили награды за заслуги в сфере науки и техники

В Тверской области вручили награды за выдающиеся заслуги в сфере науки и техники.

РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru. «Сегодня тверские учёные являются достойными наследниками выдающихся традиций, которые своим трудом способствуют наращиванию инновационного потенциала Тверского региона и всей России», — заявил губернатор Игорь Руденя. В частности, в номинации «Лучший коллектив учёных» победил Юрий Косивцов, руководитель коллектива учёных Тверского государственного технического университета. Среди лауреатов премии в номинации «Молодой учёный года» — Кирилл Петропавловский из ТвГТУ и Антон Лукьянов из ТГСХА. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начался приём заявок на губернаторские премии молодым учёным.