Площадь пожара в заводском цехе в Сергиевом Посаде возросла до 500 квадратных метров

Площадь возгорания в цехе механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде возросла до 500 кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

«В цехе механического завода на проспекте Красной Армии произошёл пожар на крыше на площади 30 кв. м, его удалось локализовать. Но из-за особенностей строения огонь перешёл внутрь помещения и распространился на площадь 500 кв. м, локализация отменена», — сказал собеседник.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха.