Площадь пожара в заводском цехе в Сергиевом Посаде возросла до 500 квадратных метров

Короткая ссылка
Площадь возгорания в цехе механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде возросла до 500 кв. м.
Площадь пожара в заводском цехе в Сергиевом Посаде возросла до 500 квадратных метров
  • © МЧС РФ

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.

«В цехе механического завода на проспекте Красной Армии произошёл пожар на крыше на площади 30 кв. м, его удалось локализовать. Но из-за особенностей строения огонь перешёл внутрь помещения и распространился на площадь 500 кв. м, локализация отменена», — сказал собеседник.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить