Площадь пожара в заводском цехе в Сергиевом Посаде возросла до 500 квадратных метров
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России.
«В цехе механического завода на проспекте Красной Армии произошёл пожар на крыше на площади 30 кв. м, его удалось локализовать. Но из-за особенностей строения огонь перешёл внутрь помещения и распространился на площадь 500 кв. м, локализация отменена», — сказал собеседник.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась кровля цеха.