Садовничий прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса
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«Главное в нашей новой системе — это фундаментальность. Думаю, будет значительно повышен уровень специалитета», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, планируется опираться на собственные традиции и опыт, повышать силу своего образования.
«Мне кажется, мы все едины в том, что бакалавриат имеет право существовать по отдельным направлениям, например для иностранных студентов», — добавил ректор.
Ранее декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса.