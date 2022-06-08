Садовничий прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал сообщение о том, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

«Главное в нашей новой системе — это фундаментальность. Думаю, будет значительно повышен уровень специалитета», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, планируется опираться на собственные традиции и опыт, повышать силу своего образования.

«Мне кажется, мы все едины в том, что бакалавриат имеет право существовать по отдельным направлениям, например для иностранных студентов», — добавил ректор.

Ранее декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса.