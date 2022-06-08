Интерактивный гид «Узнай Москву» получил международную премию WSIS Prizes 2022.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий столицы.

Проект стал одним из лучших в категории «Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент».

«Эксперты оценили удобный интерфейс и содержание портала и приложения «Узнай Москву». В прошлом году их модернизировали: добавили новые разделы и функции, например виртуальные туры», — заявила заммэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Организатор премии — Международный союз электросвязи, который базируется в Швейцарии.

В финал WSIS Prizes 2022 вышло семь проектов Москвы, в том числе виртуальные лаборатории Московской электронной школы (МЭШ), мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО, сервис «Вывоз ненужных вещей» и портал mos.ru, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» представили спецподборку к Международному дню музеев.