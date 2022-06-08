В Ростове-на-Дону возбудили дело после нападения на полицейского и пристава в суде

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Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизни полицейского и судебного пристава после того, как подсудимый ранил их в здании суда в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону возбудили дело после нападения на полицейского и пристава в суде
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя Ивана Костюкова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 295 УК России («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 8 июня Костюков был доставлен под конвоем в здание Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании. Попросив конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалет, он металлической заточкой нанёс ему колото-резаное ранение и завладел его оружием. Пытаясь скрыться, он выстрелил в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали напавшего на полицейского и пристава в суде мужчину.

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