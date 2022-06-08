В Ростове-на-Дону возбудили дело после нападения на полицейского и пристава в суде
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя Ивана Костюкова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ст. 295 УК России («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»)», — говорится в заявлении.
По данным следствия, 8 июня Костюков был доставлен под конвоем в здание Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону для участия в судебном заседании. Попросив конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалет, он металлической заточкой нанёс ему колото-резаное ранение и завладел его оружием. Пытаясь скрыться, он выстрелил в судебного пристава, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали напавшего на полицейского и пристава в суде мужчину.