Власти Москвы рассказали о социальной поддержке горожан

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе по соцподдержке горожан.
Власти Москвы рассказали о социальной поддержке горожан
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Сотрудники столичной системы соцзащиты трудятся почти в 160 учреждениях, в том числе в семейных центрах, социальных домах, центрах московского долголетия, реабилитационных центрах, территориальных центрах социального обслуживания. 40 тыс. человек оказывают помощь и поддержку 4,5 млн жителей, то есть каждому третьему москвичу», — заявила Ракова.

По её словам, в системе соцзащиты работают более 17% сотрудников до 35 лет.

Как отметила Ракова, с каждым годом в столице расширяют меры поддержки граждан, внедряют новые форматы работы.

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