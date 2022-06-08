Путин 9 июня встретится с молодыми предпринимателями на ВДНХ

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Президент России Владимир Путин 9 июня проведёт встречу с молодыми предпринимателями на ВДНХ, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин 9 июня встретится с молодыми предпринимателями на ВДНХ
  • РИА Новости

«9 июня в Москве на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума состоится встреча президента России Владимира Путина с молодыми предпринимателями», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что среди предпринимателей будут разработчики стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2022 состоятся мероприятия Евразийского женского форума.

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