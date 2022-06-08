Песков назвал понятной и объяснимой реакцию Медведева на вражеские проявления

Резкая реакция зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на «вражеские проявления» в отношении российской стороны вполне объяснима и понятна, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запись, о которой вы говорите, написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они требуют резкой реакции. И поэтому такая резкая, эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему его посты в Telegram такие резкие.

Он отметил, что ненавидит «ублюдков и выродков», которые желают смерти России.

Медведев подчеркнул, что он будет делать всё, «чтобы они исчезли».