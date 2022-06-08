RT выиграл иск о защите деловой репутации после необоснованных обвинений со стороны журналиста Фейгина

RT выиграл иск о защите деловой репутации после того, как журналист Марк Фейгин распространил недостоверные данные о том, что телеканал якобы является структурой Службы внешней разведки, а его сотрудники «взаимодействуют с агентурой».

Такое заявление Фейгин сделал 4 февраля в эфире телеканала «Украина».

В частности, он обвинил RT во вмешательстве в выборы во Франции и в Германии и в «распространении фейков» о французском президенте Эммануэле Макроне.

После этого RT обратился в суд с иском о защите деловой репутации, потребовав признать сведения, распространённые Фейгиным, не соответствующими действительности, разместить опровержение и выплатить компенсацию за ущерб, причинённый деловой репутации, в размере 300 тыс. рублей.

Арбитражный суд Москвы 19 апреля удовлетворил требования RT, однако решение не вступило в законную силу, так как адвокат Фейгина подал апелляционную жалобу на решение суда.

8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд вынес постановление, в котором признал законным и обоснованным решение суда первой инстанции признать распространённые Фейгиным сведения не соответствующими действительности, разместить опровержение и взыскать с него компенсацию репутационного вреда.