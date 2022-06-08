Экс-владелец «Ведомостей» Кудрявцев вышел из состава акционеров своего последнего крупного актива в России

Как выяснил RT, известный российский издатель, экс-владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев вышел из состава акционеров ООО «Ясно Паблишинг», основанного им в 2015 году. Компания оставалась последним его российским активом со сколько-нибудь значительным финансовым потоком. У некогда влиятельного медиаменеджера остались в России небольшие доли в других фирмах, связанных с кейтерингом и консалтинговыми услугами.

По данным сервиса бизнес-мониторинга «СПАРК-Интерфакс», 4 мая текущего года Демьян Кудрявцев и его супруга Яна Мозель-Кудрявцева перестали быть собственниками ООО «Ясно Паблишинг».

Новыми владельцами бывшего актива Кудрявцева стали два физических лица — Сергей Игоревич Малоедов и Альберт Фаритович Филинов.

Малоедов ранее не был замечен ни в каких совместных бизнес-проектах с Демьяном Кудрявцевым, он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в городе Фрязино Московской области. Специализация — торговля пищевыми продуктами и табаком.

Альберт Филинов, которому принадлежит с 4 мая 2022 года 30% уставного капитала «Ясно Паблишинг», согласно данным системы бизнес-мониторинга, являлся учредителем и генеральным директором множества компаний, в частности провайдера Cityline, где Кудрявцев начинал российский трек своей карьеры после возвращения из Израиля в 1995 году.

Филинов и Кудрявцев связаны также через совместное владение долями в другой компании — ООО «Этикал».

Кудрявцев и в настоящее время сохраняет там долю в 8,7%. Филинов в прошлом был гендиректором фирмы и имел в компании долю в размере 13,53%.

Согласно анализу «СПАРК», выручка «Ясно Паблишинг» за 2021 год составила чуть более 143,6 млн рублей, чистая прибыль превысила 10,2 млн рублей. Компания также до недавнего времени издавала в России журнал National Geographic (позже Walt Disney приостановила выпуск журнала и других своих лицензируемых проектов в России).

Помимо издательской деятельности, ООО «Ясно Паблишинг» участвовало в государственных тендерах в целом ряде российских регионов. По большей части контракты заключались на оказание различного рода услуг по информационному сопровождению имиджевых проектов в туристической сфере.