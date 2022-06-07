Военкор RT рассказала о подготовке в Чечне добровольцев для участия в спецоперации
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«Желающих много, очень много. Инструкторы не ожидали такого потока, такого большого количества людей из всех регионов России», — заявила Книшенко.
По её словам, вчера из центра для участия в спецоперации уехала группа из 215 добровольцев.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров информировал о массовом наступлении чеченских подразделений совместно с другими воинскими формированиями России и Луганской Народной Республики (ЛНР) на позиции украинских националистов в ЛНР.