В Москве отремонтируют дом, в котором жил авиаконструктор Туполев

В Таганском районе Москвы отремонтируют дом, в котором с 1981 по 2001 год жил авиаконструктор Алексей Туполев.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Сейчас в жилом доме, расположенном по адресу Большой Власьевский переулок, дом 12, проходит комплексный капитальный ремонт, в который включены работы по восстановлению крыши, фасада, подвала, а также замене инженерных систем. Создан уникальный проект капитального ремонта объекта, учитывающий все его особенности», — заявил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, особое внимание будет уделено работам по фасаду, благодаря которым сохранятся не только технические характеристики здания, но и его исторический портрет.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о строительстве нового городского общежития в рамках проекта «Индустриальные кварталы».