Всероссийский молодёжный форум пройдёт в Калининградской области

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Всероссийский молодёжный форум «ШУМ» состоится в Калининградской области с 21 по 26 июня.
Всероссийский молодёжный форум пройдёт в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как ожидается, форум соберёт 500 участников, в том числе креаторов, блогеров, продюсеров, PR- и диджитал-менеджеров, видеографов, подкастеров, маркетологов и других специалистов в области медиа, а также студентов профильных специальностей.

Организаторы — Росмолодёжь и Министерство молодёжной политики Калининградской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России запустили молодёжный экомарафон.

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