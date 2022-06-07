Всероссийский молодёжный форум пройдёт в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как ожидается, форум соберёт 500 участников, в том числе креаторов, блогеров, продюсеров, PR- и диджитал-менеджеров, видеографов, подкастеров, маркетологов и других специалистов в области медиа, а также студентов профильных специальностей.
Организаторы — Росмолодёжь и Министерство молодёжной политики Калининградской области.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в России запустили молодёжный экомарафон.