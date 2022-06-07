В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО экс-адвоката Вадима Лялина

Арестованный по обвинению в мошенничестве Вадим Лялин, лишённый 24 марта статуса адвоката, отказался принять передачу в СИЗО. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы и пояснили, что в передаче находилось 16 кг киви.

«16 кг киви даже слон не съест, они просто сгниют. В СИЗО лимит на передачи — 30 кг в месяц. Из-за этих киви я лишусь действительно нужных продуктов, а я и так похудел сильно», — привела слова Лялина член ОНК Любовь Волкова, посетившая его в СИЗО-1 ФСИН РФ.

Лялин считает случившееся технической ошибкой, он обратился к ОНК с просьбой её исправить.

В ОНК отметили, что ранее сталкивались с ситуациями, когда арестованным за административные правонарушения присылали в спецприёмники по 30 кг ненужных овощей, лишая их таким образом возможности получать необходимые передачи.

Экс-адвокат Лялин также заявил правозащитникам, что нуждается в помощи ряда врачей и медицинском обследовании.

Член комиссии уточнила, что бывший адвокат содержится в двухместной камере, его сосед обвиняется в посредничестве в даче взятки.

Ранее Вадим Лялин заявил ОНК, что не признаёт вину. По его словам, он не совершал мошеннических действий.

В апреле 2022 года Басманный суд Москвы арестовал Лялина по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает его причастным к получению денег за услуги, которые он фактически не оказал.

Источник RT сообщил, что Лялин якобы вернул бывшим клиентам полученные деньги.

Вадим Лялин известен тем, что ранее представлял интересы футболиста Романа Широкова и бывшей супруги футболиста Павла Мамаева, а также некоторых артистов.