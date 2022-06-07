В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом
- РИА Новости
«Мы видим, насколько сильно расширилась география поездок. Понятно, что Краснодарский край и Крым — это традиционно самые массовые направления для отдыха россиян», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в целом формируются новые лидеры по популярности у туристов.
«Одним словом, россияне поехали изучать Россию», — отметил Уманский.
В качестве примера он привёл Северный Кавказ.
«У нас сейчас активно растёт спрос и предложение в направлении Дагестана, Чечни, а также в других регионах — Алтай, Байкал, север России, Мурманская область», — уточнил эксперт.
Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.