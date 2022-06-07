В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом

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Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский прокомментировал ситуацию с туризмом внутри России.
В РСТ прокомментировали ситуацию с внутренним туризмом
  • РИА Новости

«Мы видим, насколько сильно расширилась география поездок. Понятно, что Краснодарский край и Крым — это традиционно самые массовые направления для отдыха россиян», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в целом формируются новые лидеры по популярности у туристов.

«Одним словом, россияне поехали изучать Россию», — отметил Уманский.

В качестве примера он привёл Северный Кавказ.

«У нас сейчас активно растёт спрос и предложение в направлении Дагестана, Чечни, а также в других регионах — Алтай, Байкал, север России, Мурманская область», — уточнил эксперт.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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