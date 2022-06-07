Специалист по недвижимости Кулаков высказался о перспективах мини-студий в новостройках Москвы

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Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков высказался о перспективах мини-студий в новостройках Москвы.
Специалист по недвижимости Кулаков высказался о перспективах мини-студий в новостройках Москвы
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«За последние 12 месяцев средняя площадь предлагаемых на рынке столицы студий сократилась в среднем на 5,2%. Стремясь поддержать спрос, застройщики всё активнее используют компактные планировочные решения», — заявил он в беседе с РИАМО.

Как отметил эксперт, такое жильё можно рассматривать как временную квартиру иногороднего студента, бюджетный и временный вариант для повзрослевшего ребёнка или для сдачи туристам.

«В ближайшие годы застройщики наверняка учтут это в планировочных решениях, и мы увидим, что доля мини-лотов на рынке недвижимости существенно возрастёт», — предположил Кулаков.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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