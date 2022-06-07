Противолодочные самолёты Ил-38Н провели патрульные полёты над Тихим океаном

Противолодочные самолёты Ил-38Н смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили плановые патрульные полёты над Тихим океаном.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны.

«В дальней морской зоне лётчики отработали визуальный поиск надводных кораблей противника, а также подводных лодок при помощи гидроакустического оборудования», — заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

В тренировочном патрулировании на максимальную продолжительность нахождения в воздухе в заданном районе участвовали молодые пилоты. Экипажам помогали опытные лётчики-инструкторы из смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.