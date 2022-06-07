Кандидат химических наук Меренков высказался о перспективах электромобилей

Кандидат химических наук и научный сотрудник центра энергетических систем Сколтех Иван Меренков высказался о перспективах электромобилей.

«Во второй половине ХХ века на первый план начала выходить экологическая повестка и началось введение ограничительных норм на выхлопы автомобилей. Эти нормы становятся всё строже и, по всей видимости, совсем скоро бензиновые автомобили просто не смогут им соответствовать даже теоретически», — заявил он в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как считает эксперт, на данный момент основными недостатками электромобилей являются плохая работа при низких температурах и сравнительно медленная зарядка аккумуляторов.

Кроме того, остаются довольно дорогими сами аккумуляторы, а зарядки не хватает на путь, например, в 1000 или 2000 км.

«Все эти проблемы в целом решаемы и, возможно, в ближайшем будущем будут решены хотя бы частично», — предположил Меренков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области появится ещё 64 станции зарядки электрокаров. Из федерального бюджета на эти цели направили 173 млн рублей.