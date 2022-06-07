В Севастополе рассказали о росте численности населения
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Город очень быстро растёт — по предварительным итогам переписи, 548 тыс. человек сейчас проживает в Севастополе», — заявил Развожаев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках Дней Севастополя.
Он отметил, что по итогам предыдущей переписи, в 2014 году население города составляло 393 тыс. человек.
Как добавил Развожаев, последние данные можно назвать консервативной цифрой.
«Вы знаете, что перепись проходила в непростых условиях пандемии… Мы понимаем, что каждый год благодаря миграционному прежде всего приросту очень много людей из других регионов приезжают и остаются в Севастополе», — заключил он.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе в настоящее время проживают около 5 тыс. многодетных семей, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.