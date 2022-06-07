Профессор Макашина прокомментировала динамику спроса на аренду жилья в России

Профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Ольга Макашина прокомментировала динамику спроса на аренду жилья в стране.

«Спрос на аренду жилья традиционно растёт в весенний период. Но, безусловно, в 2022 году к этой причине добавился ещё и фактор санкционных последствий», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, предпочтения сместились от покупки жилья к аренде.

«И для семей, особенно молодых, аренда жилья в ближайшее время — единственный вариант отдельного самостоятельного проживания», — считает Макашина.

Она добавила, что заметного роста стоимости аренды вряд ли стоит ожидать даже при росте спроса.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.