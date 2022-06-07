В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
- © пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю
Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Боеприпас нашли в районе садоводческого товарищества «Родник». Маршрут вывоза пролегал через зону частной застройки.
«Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили. У границы опасной зоны был развёрнут межведомственный оперативный штаб. С прилегающих улиц были эвакуированы 46 человек, в том числе 24 ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.
Бомбу ликвидировали на полигоне, операция прошла в штатном режиме.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области в мае обнаружили и обезвредили более 110 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.