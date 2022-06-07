В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
  • © пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Боеприпас нашли в районе садоводческого товарищества «Родник». Маршрут вывоза пролегал через зону частной застройки.

«Местность оцепили, автомобильное движение на окрестных дорогах приостановили. У границы опасной зоны был развёрнут межведомственный оперативный штаб. С прилегающих улиц были эвакуированы 46 человек, в том числе 24 ребёнка», — заявили в пресс-службе ведомства.

Бомбу ликвидировали на полигоне, операция прошла в штатном режиме.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области в мае обнаружили и обезвредили более 110 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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