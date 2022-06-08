Опрос: 11% россиян постоянно используют нецензурную лексику

Согласно данным опроса, каждый девятый россиянин (11%) постоянно использует нецензурную лексику в разговорах.

«Каждый второй общается «с использованием местных идиоматических выражений» лишь иногда — судя по комментариям, речь идёт о ситуациях сильного гнева или раздражения», — говорится в исследовании, который провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (результаты есть у RT).

Никогда не используют нецензурную лексику 37% россиян.

При этом отмечается, что мужчины бранятся чаще женщин — 72% против 53%.

Кроме того, в рамках опроса респонденты оценили инициативу о наказании за употребление нецензурной лексики при детях или в их адрес. Так, её одобряет каждый второй россиянин (49%), а каждый четвёртый (26%) выступает против.

Сторонников введения наказания вдвое больше среди тех, кто никогда не использует нецензурную лексику в общении, чем среди тех, кто использует её часто (60% против 27%).

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.