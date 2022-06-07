В Москве перекроют движение на некоторых улицах из-за проведения этапов велогонки

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В столице на некоторых улицах изменится схема движения из-за проведения этапов международной велогонки «Пять колец Москвы».
В Москве перекроют движение на некоторых улицах из-за проведения этапов велогонки
  • РИА Новости

Так, 9 июня с 12:00 до 16:30 при проведении этапа «Кленовское кольцо» полностью перекроют участки дорог в деревнях Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое, передаёт НТВ.

Во время проведения гонки «Крылатское кольцо» будет недоступен для проезда участок на Крылатской улице — от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники. Изменения будут актуальны 10 июня с 12:00 до 16:30 и 12 июня с 10:00 до 14:30.

11 июня перекроют участок улицы Косыгина — от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а также участок Университетской площади — от Университетского проспекта до улицы Косыгина, здесь пройдёт этап велогонки «Воробьёвское кольцо».

В этот же день с 00:01 до окончания мероприятия автомобилисты не смогут проехать по улице Косыгина — от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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