Марафон «Белые ночи» пройдёт 11 июня в Петербурге

Марафон «Белые ночи» состоится 11 июня в Санкт-Петербурге. Участники соберутся на Дворцовой площади и пробегут дистанции 42,2 км или 10 км по ночному городу.

Старт полной марафонской дистанции назначен на 23:00, начало укороченного забега запланировано на 22:00.

«Мы рады, что в этом году наша команда организовывает марафон с такой богатой историей, и мы хотим не только сохранить существующие традиции, но и укрепить их. В этом году мы возвращаемся к истокам и проводим старт в вечернее время — таким марафон задумывался ещё в 1990 году», — заявил директор марафона «Белые ночи» и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Маршрут в 2022 году изменится, но по-прежнему пройдёт по историческому центру Петербурга. Участники увидят Ростральные колонны, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Смольный собор и другие достопримечательности.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.