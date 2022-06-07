Калининграду выделили 4 млрд рублей на строительство второго этапа Северного обхода

Из федерального бюджета на строительство второго этапа Северного обхода Калининграда выделено 4 млрд рублей — соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 6 июня.

Об этом пишет «Янтарный край».

Средства выделены на строительство третьего и четвёртого подэтапов второго этапа Северного обхода, которое запланировано на 2024 год. В настоящее время ведутся работы от транспортной развязки на Зеленоградск.

Третий и четвёртый подэтапы — это отрезок дороги от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и развязка на проспекте Победы. Протяжённость третьего подэтапа — 4,4 км, четвёртого — 1,575 км.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.