Калининграду выделили 4 млрд рублей на строительство второго этапа Северного обхода
- РИА Новости
Об этом пишет «Янтарный край».
Средства выделены на строительство третьего и четвёртого подэтапов второго этапа Северного обхода, которое запланировано на 2024 год. В настоящее время ведутся работы от транспортной развязки на Зеленоградск.
Третий и четвёртый подэтапы — это отрезок дороги от транспортной развязки на Советском проспекте до проспекта Победы и развязка на проспекте Победы. Протяжённость третьего подэтапа — 4,4 км, четвёртого — 1,575 км.
Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.