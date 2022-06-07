Риелтор Русакова спрогнозировала скорый рост цен на вторичную недвижимость в Туле

Риелтор Анна Русакова рассказала, как долго может продлиться тренд на снижение стоимости вторичной недвижимости в Туле.

В беседе с Тульской службой новостей специалист отметила, что, по предварительным данным, цены на вторичное жильё будут снижаться до июля-августа, а к осени снова «пойдут вверх».

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы приобрести вторичную недвижимость на фоне затишья... В конце лета и в начале сентября цены на жильё снова начнут расти — люди выйдут из отпусков, поэтому увеличится спрос, а те, кто решил переждать период спада, наконец начнут выставлять объявления», — заключила Русакова.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.