Риелтор Русакова спрогнозировала скорый рост цен на вторичную недвижимость в Туле

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Риелтор Анна Русакова рассказала, как долго может продлиться тренд на снижение стоимости вторичной недвижимости в Туле.
Риелтор Русакова спрогнозировала скорый рост цен на вторичную недвижимость в Туле
  • globallookpress.com

В беседе с Тульской службой новостей специалист отметила, что, по предварительным данным, цены на вторичное жильё будут снижаться до июля-августа, а к осени снова «пойдут вверх».

«Сейчас самое подходящее время для того, чтобы приобрести вторичную недвижимость на фоне затишья... В конце лета и в начале сентября цены на жильё снова начнут расти — люди выйдут из отпусков, поэтому увеличится спрос, а те, кто решил переждать период спада, наконец начнут выставлять объявления», — заключила Русакова.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

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