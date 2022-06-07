Автоэксперт Баканов рассказал, как бороться с сонливостью во время дальней поездки

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, как бороться с сонливостью во время дальней поездки.

«Если вы себя чувствуете усталым за рулём, самый лучший рецепт — отдохнуть, поспать. Если такой вариант невозможен в принципе, очень неплохо в этом усталом состоянии подкрепиться, добавить энергии организму. Это даст плюс 200 км ходу», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, чай и кофе немного тонизируют, как и любые напитки, содержащие кофеин.

Также, чтобы взбодриться, Баканов посоветовал снять за рулём обувь.

«Можно снять обувь, если вы не сильно устали, и без обуви нажимать на педали. Ступни очень чуткие, вы получаете больше информации и можете взбодрить свои рецепторы», — объяснил он.

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