Автоэксперт Баканов рассказал, как бороться с сонливостью во время дальней поездки

Короткая ссылка
Автоэксперт Пётр Баканов рассказал, как бороться с сонливостью во время дальней поездки.
Автоэксперт Баканов рассказал, как бороться с сонливостью во время дальней поездки
  • Gettyimages.ru

«Если вы себя чувствуете усталым за рулём, самый лучший рецепт — отдохнуть, поспать. Если такой вариант невозможен в принципе, очень неплохо в этом усталом состоянии подкрепиться, добавить энергии организму. Это даст плюс 200 км ходу», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, чай и кофе немного тонизируют, как и любые напитки, содержащие кофеин.

Также, чтобы взбодриться, Баканов посоветовал снять за рулём обувь.

«Можно снять обувь, если вы не сильно устали, и без обуви нажимать на педали. Ступни очень чуткие, вы получаете больше информации и можете взбодрить свои рецепторы», — объяснил он.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с ценами на машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить