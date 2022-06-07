Чемпионат России по триатлону на средней дистанции пройдёт в Казани
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Любители и профессионалы смогут попробовать свои силы на дистанции 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и дистанции Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег).
«Фестиваль в Казани примечателен своей живописностью: такой концентрации достопримечательностей на трассе нет ни на одном старте. Впервые этот город примет чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В Казани отличная инфраструктура для проведения крупных соревнований», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.
Состязания проводятся при поддержке Федерации триатлона России, Федерации триатлона Татарстана, Министерства спорта Татарстана.
Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.