Чемпионат России по триатлону на средней дистанции пройдёт в Казани

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Фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan Timerman Cup состоятся 17 — 18 июня в Казани. В рамках фестиваля также пройдёт чемпионат России по триатлону на средней дистанции.
Чемпионат России по триатлону на средней дистанции пройдёт в Казани
  • Gettyimages.ru

Любители и профессионалы смогут попробовать свои силы на дистанции 113 (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и дистанции Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег).

«Фестиваль в Казани примечателен своей живописностью: такой концентрации достопримечательностей на трассе нет ни на одном старте. Впервые этот город примет чемпионат России по триатлону на средней дистанции. В Казани отличная инфраструктура для проведения крупных соревнований», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

Состязания проводятся при поддержке Федерации триатлона России, Федерации триатлона Татарстана, Министерства спорта Татарстана.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.

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