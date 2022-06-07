В Кремле объяснили изменения в структуре центрального аппарата МВД требованиями времени
- РИА Новости
«Требованиями времени. Здесь всё достаточно очевидно, вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения», — сказал Песков.
Как пишет ТАСС, 6 июня российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым внёс изменения в структуру центрального аппарата МВД России. В частности число заместителей главы МВД увеличилось с шести до семи. Также в структуре министерство создаётся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.
В то же время упраздняются департамент госслужбы и кадров, оперативное управление, а также управление, занимавшееся обеспечением безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
1 июня Песков заявил, что отставка ряда руководящих сотрудников МВД в регионах связана с ротацией кадров.