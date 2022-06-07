Специалист по недвижимости Екимов дал советы по покупке жилья на вторичном рынке

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Заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов дал советы по покупке жилья на вторичном рынке.
Специалист по недвижимости Екимов дал советы по покупке жилья на вторичном рынке
  • globallookpress.com

«Сейчас покупателям стоит активно торговаться при приобретении вторичной недвижимости. В нынешних условиях практически стагнирующего рынка продавцы могут предоставлять достаточно значительный дисконт в размере не менее 10—20% от стоимости объекта», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, чтобы сэкономить на покупке, можно рассмотреть вариант приобретения жилья с торгов (речь о залоговом, банкротном или муниципальном имуществе).

«Основная сложность здесь — это последующее юридическое сопровождение и очистка объекта от всех имеющихся правовых коллизий», — уточнил Екимов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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