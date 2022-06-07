Специалист по недвижимости Екимов дал советы по покупке жилья на вторичном рынке

Заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов дал советы по покупке жилья на вторичном рынке.

«Сейчас покупателям стоит активно торговаться при приобретении вторичной недвижимости. В нынешних условиях практически стагнирующего рынка продавцы могут предоставлять достаточно значительный дисконт в размере не менее 10—20% от стоимости объекта», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, чтобы сэкономить на покупке, можно рассмотреть вариант приобретения жилья с торгов (речь о залоговом, банкротном или муниципальном имуществе).

«Основная сложность здесь — это последующее юридическое сопровождение и очистка объекта от всех имеющихся правовых коллизий», — уточнил Екимов.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.