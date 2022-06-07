Специалист по недвижимости Савченко прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья

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Генеральный директор Apple Real Estate Данила Савченко прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.
Специалист по недвижимости Савченко прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья
  • globallookpress.com

«Тенденция к снижению цен объясняется в том числе конкуренцией среди продавцов на рынке в связи с падением спроса. Примерно 30% клиентов, планирующих продать свою квартиру, предоставляют дисконт. А вслед за ними скидки вынуждены делать и другие участники рынка», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, такая тенденция может продлиться до конца августа.

Как считает Савченко, планирующие купить квартиру на вторичке находятся в выигрышном положении, поскольку можно выгодно провести сделку.

По данным эксперта, прежде всего дешевеет недвижимость комфорт-класса (на 7—9% по сравнению с апрельским уровнем).

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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