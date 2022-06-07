Спасатели СФ провели учения по спасению экипажа аварийной субмарины в Баренцевом море

Учения дежурных сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке состоялись на тренировочном полигоне Северного флота (СФ) в губе Эйна Мотовского залива Баренцева мора.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СФ и сайт Минобороны России.

Спасателям необходимо было отработать комплекс мероприятий, включающий поиск аварийной лодки и эвакуацию её экипажа. Роль терпящего бедствие корабля исполнила дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил.

«Были задействованы около 10 кораблей и судов обеспечения, подводных и летательных аппаратов, в том числе спасательное судно «Георгий Титов» с подводным обитаемым аппаратом АС-34, спасательно-буксирное судно «Алтай», водолазные катера РВК-1230 и РВК-1223 «Иван Швец». Также на учения привлекались экипажи большого гидрографического катера «Николай Тимошенко», рейдовых буксиров РБ-2180 и РБ-368, базового тральщика «Ядрин» и противолодочного самолёта Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Учения прошли успешно.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.