Спасатели СФ провели учения по спасению экипажа аварийной субмарины в Баренцевом море

Короткая ссылка
Учения дежурных сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке состоялись на тренировочном полигоне Северного флота (СФ) в губе Эйна Мотовского залива Баренцева мора.
Спасатели СФ провели учения по спасению экипажа аварийной субмарины в Баренцевом море
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СФ и сайт Минобороны России.

Спасателям необходимо было отработать комплекс мероприятий, включающий поиск аварийной лодки и эвакуацию её экипажа. Роль терпящего бедствие корабля исполнила дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил.

«Были задействованы около 10 кораблей и судов обеспечения, подводных и летательных аппаратов, в том числе спасательное судно «Георгий Титов» с подводным обитаемым аппаратом АС-34, спасательно-буксирное судно «Алтай», водолазные катера РВК-1230 и РВК-1223 «Иван Швец». Также на учения привлекались экипажи большого гидрографического катера «Николай Тимошенко», рейдовых буксиров РБ-2180 и РБ-368, базового тральщика «Ядрин» и противолодочного самолёта Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Учения прошли успешно.

Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить