Морские пехотинцы приняли участие в очередном испытании АрМИ «Корабельный антитеррор»

В рамках конкурса «Морской десант» АрМИ впервые провели испытание «Корабельный антитеррор» — задание по штурму условного судна и освобождению заложников.

Об этом информирует телеканал «Звезда».

Участники испытания должны были осуществить стрельбу по мишеням, попав при этом только в чёрные, обозначающие захватчиков, и не «ранив» белые, под которыми подразумевались заложники. Стрельба велась боевыми патронами.

Один из самых сложных этапов для участников — метание ножей и сапёрных лопаток в «противника».

Отмечается, что если все остальные этапы рассчитаны на командную работу, то в данном конкурсе у каждого участника индивидуальный зачёт.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.