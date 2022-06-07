Морские пехотинцы приняли участие в очередном испытании АрМИ «Корабельный антитеррор»

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В рамках конкурса «Морской десант» АрМИ впервые провели испытание «Корабельный антитеррор» — задание по штурму условного судна и освобождению заложников.
Морские пехотинцы приняли участие в очередном испытании АрМИ «Корабельный антитеррор»
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «Звезда».

Участники испытания должны были осуществить стрельбу по мишеням, попав при этом только в чёрные, обозначающие захватчиков, и не «ранив» белые, под которыми подразумевались заложники. Стрельба велась боевыми патронами.

Один из самых сложных этапов для участников — метание ножей и сапёрных лопаток в «противника».

Отмечается, что если все остальные этапы рассчитаны на командную работу, то в данном конкурсе у каждого участника индивидуальный зачёт.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.

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