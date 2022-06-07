Морские пехотинцы приняли участие в очередном испытании АрМИ «Корабельный антитеррор»
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «Звезда».
Участники испытания должны были осуществить стрельбу по мишеням, попав при этом только в чёрные, обозначающие захватчиков, и не «ранив» белые, под которыми подразумевались заложники. Стрельба велась боевыми патронами.
Один из самых сложных этапов для участников — метание ножей и сапёрных лопаток в «противника».
Отмечается, что если все остальные этапы рассчитаны на командную работу, то в данном конкурсе у каждого участника индивидуальный зачёт.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.