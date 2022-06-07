Бочкарёв: станция «Новомосковская» готова почти наполовину

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Строительство станции «Новомосковская» Сокольнической линии Московского метрополитена завершено почти наполовину, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: станция «Новомосковская» готова почти наполовину
  • РИА Новости

«Продолжаются работы по продлению Сокольнической линии метро. В настоящее время ведутся работы по сооружению основных монолитных конструкций станции «Новомосковская». Общая строительная готовность оценивается в 46%», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, предстоит проложить 2,4 км путей и возвести станционный комплекс общей площадью более 11 тыс. кв. м.

Работы проходят в районе пересечения автодорог Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Коммунарка — Ямонтово в поселении Сосенском.

«Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станцией Московского метрополитена. Для увеличения подачи тёплого воздуха здесь установят дополнительное вентиляционное оборудование, а уменьшить теплоотдачу поможет утепление вестибюлей и установка двойных стеклопакетов на путевых стенах», — отметил вице-мэр.

Продление Сокольнической ветки призвано улучшить транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Станцией также смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

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