В Подмосковье работы по обработке дорог от борщевика выполнены более чем на 65%
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 400 км региональных автодорог, что составляет свыше 65% от запланированного объёма. Наибольший объём выполнен в Волоколамске и Клину, где обработано более 680 га», — отметил министр.
В полном объёме химическую обработку от борщевика запланировано завершить 10 июня, уточнил Гержик.
Ранее Николай Островский, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Областного клинического центра комбустиологии, в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать в случае контакта с борщевиком.