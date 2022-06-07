В Подмосковье работы по обработке дорог от борщевика выполнены более чем на 65%

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Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что дорожные службы региона продолжают проводить химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика.
В Подмосковье работы по обработке дорог от борщевика выполнены более чем на 65%
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Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 400 км региональных автодорог, что составляет свыше 65% от запланированного объёма. Наибольший объём выполнен в Волоколамске и Клину, где обработано более 680 га», — отметил министр.

В полном объёме химическую обработку от борщевика запланировано завершить 10 июня, уточнил Гержик.

Ранее Николай Островский, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Областного клинического центра комбустиологии, в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать в случае контакта с борщевиком.

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