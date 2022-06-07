В Подмосковье работы по обработке дорог от борщевика выполнены более чем на 65%

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик рассказал, что дорожные службы региона продолжают проводить химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На сегодняшний день химикатами обработано уже больше 400 км региональных автодорог, что составляет свыше 65% от запланированного объёма. Наибольший объём выполнен в Волоколамске и Клину, где обработано более 680 га», — отметил министр.

В полном объёме химическую обработку от борщевика запланировано завершить 10 июня, уточнил Гержик.

Ранее Николай Островский, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Областного клинического центра комбустиологии, в беседе с URA.RU рассказал, что нужно сделать в случае контакта с борщевиком.