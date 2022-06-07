Космонавта Рюмина похоронят 9 июня на военном кладбище в Мытищах
- РИА Новости
«Похороны космонавта Валерия Рюмина состоятся в четверг на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества». Время церемонии уточняется», — написал он в Telegram.
Ранее в госкорпорации сообщили, что дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин умер в возрасте 82 лет.
Он совершил четыре полёта в космос общей продолжительностью более 370 суток, работал в открытом космосе.
В июне 2021 года стало известно о смерти дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Владимира Шаталова.