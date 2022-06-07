Собственники рассказали о распространённых проблемах при сдаче квартир

Согласно результатам исследования «Росгосстраха» и банка «Открытие», жильё, из которого недавно выехали арендаторы, в 37% случаев нуждается в ремонте.

Об этом пишут «Известия».

Чаще всего речь идёт о небольших ремонтных работах — 43% случаев. Но иногда жильцы наносят значительный ущерб собственности.

Так, 23% респондентов пришлось менять сантехнику, мебель и/или бытовую технику, а 11% — делать капитальный ремонт.

Часто недвижимость содержится арендаторами в ненадлежащем состоянии — 57% собственников рассказали, что в сдаваемой квартире было грязно.

31% опрошенных столкнулись с тем, что жильцы не оплачивали коммуналку, 21% — с нарушением прочих условий договора. Например, арендаторы заводили животных и заселялись в большем количестве, чем было предусмотрено договором.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.