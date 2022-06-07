В суде заявили, что иск Дудя к Минюсту России связан с уведомлениями о статусе иноагента

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Российский журналист и блогер Юрий Дудь* в иске к Минюсту России просит суд признать незаконным отсутствие уведомлений о его признании иноагентом, заявили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В суде заявили, что иск Дудя к Минюсту России связан с уведомлениями о статусе иноагента
  • РИА Новости

«Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили РИА Новости.

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление журналиста 1 июня. 

Рассмотрение иска назначено на 16 июня в 09:00.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

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