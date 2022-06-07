В суде заявили, что иск Дудя к Минюсту России связан с уведомлениями о статусе иноагента
- РИА Новости
«Зарегистрирован иск о признании незаконным бездействия Минюста, выраженного в ненаправлении Дудю уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление журналиста 1 июня.
Рассмотрение иска назначено на 16 июня в 09:00.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.