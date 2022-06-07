В суде заявили, что иск Дудя к Минюсту России связан с уведомлениями о статусе иноагента

Российский журналист и блогер Юрий Дудь* в иске к Минюсту России просит суд признать незаконным отсутствие уведомлений о его признании иноагентом, заявили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

РИА Новости