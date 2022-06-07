В Госдуме рассказали о проблемах российской туротрасли
- РИА Новости
Регионы серьёзно подготовились к запуску, улучшилось позиционирование многих территорий, отметила она в интервью «Парламентской газете».
«В то же время мы понимаем, что нужно снимать чрезмерную нагрузку с черноморского побережья Краснодарского края. Сегодня люди всё больше смотрят в сторону регионов, ранее не считавшихся туристическими», — сказала Костенко.
Она отметила, что во многом ситуация на курортах сегодня определяется закрытием ряда аэропортов. Это, в свою очередь, вызывает рост цен на отдых в тех городах, где аэропорты открыты. Так, в Сочи цены выросли как минимум на 30%.
«Нас беспокоит тенденция по сокращению санаториев. В Сочи активно развивается строительство жилья и апартаментов, что создаёт повышенную нагрузку на инфраструктуру. Нужны новые меры, чтобы прекратить ликвидацию здравниц», — добавила зампред комитета по туризму.
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