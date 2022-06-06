Специалист по недвижимости Фоменко прокомментировал ситуацию на рынке жилья

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Директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Фоменко прокомментировал ситуацию на рынке жилья
  • РИА Новости

«Благодаря предпринимаемым правительством мерам ипотечные ставки снизились до уровня 2015—2016 годов. Средняя ипотечная ставка сегодня составляет 11—12%», — заявил он в беседе с rostovgazeta.ru.

Как отметил Фоменко, стоимость квартир в настоящее время остановилась в цене.

Хорошим стимулом для развития рынка недвижимости эксперт назвал новые программы по частному сектору.

«Некоторые уже ввели, некоторые вводятся. В частности, задекларированы и вот-вот вступят в силу решения по льготному финансированию строительства частных домов, по льготным ипотечным программам для покупки частных домов. Этот сектор наиболее недооценён», — пояснил Фоменко.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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