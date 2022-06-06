В Москве рассказали о работе по модернизации больниц

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В Москве рассказали о работе по модернизации городских больниц.
В Москве рассказали о работе по модернизации больниц
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, в 2022 году работы начнутся в педиатрическом корпусе Морозовской больницы и корпусе больницы имени Вересаева.

В Боткинской больнице продолжается ремонт ещё двух зданий. В одном из них разместят Московский городской урологический центр, в другом — отделение хирургии.

«В целом по городу в этом году планируем отремонтировать ещё 11 зданий», — заявил мэр Сергей Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что после капитального ремонта в столице открылся центр паллиативной помощи Боткинской больницы. Пациенты будут получать комплексную помощь по самым современным стандартам.

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