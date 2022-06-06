Из Ленобласти отправили новую партию гуманитарной помощи в Донбасс

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Из Ленинградской области отправили новую партию гуманитарной помощи в Донбасс.
Из Ленобласти отправили новую партию гуманитарной помощи в Донбасс
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В город Енакиево будет доставлено 4 т продуктов, средств личной гигиены, детского питания и канцтоваров.

«Ленинградская область продолжает помогать Енакиеву. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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