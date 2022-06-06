Аналитик Федяков прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России

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Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.
Аналитик Федяков прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России
  • Gettyimages.ru

«Действительно, онлайн-торговля продолжает расти достаточно неплохими темпами. Основным драйвером роста являются маркетплейсы. Это относительно новая технология, которая ещё совсем недавно не была представлена в России. Сейчас она занимает всё большую долю», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в структуре розничного товарооборота маркетплейс начинает выделяться как один из каналов продаж.

«В этом году он превысит как канал продаж традиционную для нашей страны форму розницы, как рынки и ярмарки. Если они в этом году будут около 4%, то маркетплейсы 4% уже преодолеют по общим объёмам продаж», — отметил Федяков.

Как добавил эксперт, существенное увеличение объёма интернет-торговли наблюдается даже без увеличения торговцев на онлайн-площадках.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Роскачестве предупредили об изменении ассортимента товаров для дома в магазинах, что связано с уходом части зарубежных брендов из России.

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