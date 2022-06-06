В Ягодном союзе рассказали, когда лучше собирать клубнику

Короткая ссылка
Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Плёнкин рассказал, когда лучше собирать клубнику.
В Ягодном союзе рассказали, когда лучше собирать клубнику
  • Gettyimages.ru

«Собирать лучше в утреннее время, после того как роса высохнет, чтобы ягода была сухая. В жару, конечно, лучше не собирать», — пояснил он в беседе с НСН.

По его словам, после сбора ягоды нужно охладить в течение часа при температуре +5 °С, и тогда их можно хранить максимально долго.

Что касается покупки клубники, то Плёнкин отметил, что ягоды должны быть крепкими, без повреждений.

«Потому что, если производители используют много удобрений, ягода становится нетранспортабельной. Поэтому надо покупать целую ягоду, поспевшую», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить