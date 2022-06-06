Депутат Госдумы Чернышов высказался о качествах современных абитуриентов
- Gettyimages.ru
«Качество абитуриентов очень сильно меняется, многое зависит и от университета, и того вступительного порога, который есть. Современные абитуриенты знают себе цену, они сейчас очень внимательно относятся к качеству образования, инфраструктуре вуза», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, молодёжь приходит в университет не только для получения знаний, но и для реализации своих амбиций, возможностей.
«Университет вынужден либо брендом бороться за абитуриентов, либо нестандартными методами образования», — добавил Чернышов.
По сообщениям kp.ru, в Минобрнауки рассказали подробности о поступлении абитуриентов в вузы в 2022/23 году.