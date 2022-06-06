Депутат Госдумы Чернышов высказался о качествах современных абитуриентов

Короткая ссылка
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов высказался о качествах современных абитуриентов.
Депутат Госдумы Чернышов высказался о качествах современных абитуриентов
  • Gettyimages.ru

«Качество абитуриентов очень сильно меняется, многое зависит и от университета, и того вступительного порога, который есть. Современные абитуриенты знают себе цену, они сейчас очень внимательно относятся к качеству образования, инфраструктуре вуза», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, молодёжь приходит в университет не только для получения знаний, но и для реализации своих амбиций, возможностей.

«Университет вынужден либо брендом бороться за абитуриентов, либо нестандартными методами образования», — добавил Чернышов.

По сообщениям kp.ru, в Минобрнауки рассказали подробности о поступлении абитуриентов в вузы в 2022/23 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить