В Кисловодске установили мемориальную доску в честь курсантов Ростовской школы ВВС

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В одной из пещер Джинальского хребта в Кисловодске установили мемориальную доску в честь курсантов Ростовской школы ВВС. Они были эвакуированы в город во время Великой Отечественной войны.
В Кисловодске установили мемориальную доску в честь курсантов Ростовской школы ВВС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Об эвакуации стало известно благодаря записи на скале.

«На автографе — указание роты, а также послание: «Прощай, Кисловодск! Мы ещё вернёмся!», датированное 1942 годом. Курсант Иван Малышев, подписавшийся на стене пещеры, возвращался в Кисловодск после войны. Чтобы сохранить эту надпись, будем тщательнее следить за этим местом», — заявил мэр Евгений Моисеев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.

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