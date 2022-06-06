В одной из пещер Джинальского хребта в Кисловодске установили мемориальную доску в честь курсантов Ростовской школы ВВС. Они были эвакуированы в город во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Об эвакуации стало известно благодаря записи на скале.

«На автографе — указание роты, а также послание: «Прощай, Кисловодск! Мы ещё вернёмся!», датированное 1942 годом. Курсант Иван Малышев, подписавшийся на стене пещеры, возвращался в Кисловодск после войны. Чтобы сохранить эту надпись, будем тщательнее следить за этим местом», — заявил мэр Евгений Моисеев.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой.